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«Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

«Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Вест Хэма» за 3.30.

«Канониры» расположились на промежуточной шестой строчке в турнирной таблице. По домашним результатам к ним вопросов вообще нет — шесть побед в восьми турах. Недавно получилось забрать свои три очка в противостоянии с «Саутгемптоном» (3:0).

«Молотобойцы» очень круто выглядят в нынешнем сезоне. Начну с того, что они пошумели в Лиге Европы и вышли в плей-офф. К тому же команда оказалась на четвертой строчке Премьер-лиги. Тем не менее в предыдущем туре коллектив допустил осечку в противостоянии с «Бернли» (0:0).

На мой взгляд, ставка в пользу гостей будет оправдана, в лондонском дерби «Вест Хэм» может победить. Хозяева сильно прибавили в чемпионате, но не так давно допустили две осечки и по-прежнему не могут похвастаться стабильностью.

По моему мнению, приезжий коллектив просто шикарен и выжимает из своей игры весь потенциал. Думаю, что с такой самоотдачей проблем сегодня не возникнет и даже на выезде он победит".

Где покажут матч «Арсенал» — «Вест Хэм»?

Прогноз на матч «Бёрнли» — «Уотфорд».

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