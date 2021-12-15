«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Кристал Пэлас» – «Саутгемптон».
Ставка: победа «Кристал Пэлас» за 2.30, победа «Кристал Пэлас» во втором тайме с нулевой форой за 1.60.
«Пэлас» прервал 3-матчевую серию из поражений, во время которой смотрелся достойно, но очков не набирал. «Орлы» снова провели качественную игру и на этот раз заслуженно победили. У «Эвертона» было немного шансов противостоять сопернику, превосходящего и в движении, и в нацеленности на ворота.
«Саутгемптон» же, как это частенько бывает, разочаровал. Лишь на стартовый 15-минутный отрезок хватило «святых» — затем «Арсенал» владел инициативой и в довольно спокойном ключе оформил заслуженную крупную победу. У команды Хазенхюттля всё чаще замечаются проблемы не только с игрой, но и с характером и физикой. В пятой игре кряду «Саутгемптон» проигрывает вторые таймы».
Прогноз на матч «Бёрнли» — «Уотфорд».
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