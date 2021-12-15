«Бёрнли» — «Уотфорд»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Бёрнли» – «Уотфорд».
Ставка: «Уотфорд» не проиграет и тотал меньше 3.5 гола за 2.32.
«Мало того, что «Бёрнли» уже три матча не забивает, команда Шона Дайча даже к воротам подбирается по большим праздникам. Всего три удара в створ она нанесла в последних трёх играх, хотя в соперниках были середняки и аутсайдеры. «Бёрнли» заслуженно в зоне вылета всего с одной победой в 16 турах, и не факт, что оттуда в этом сезоне удастся выбраться.
«Уотфорд» — команда гораздо веселее. Пусть у Раньери уже четыре поражения кряду после памятной победы над «МЮ» 4:1, «шершни» исправно создают, забивают и радуют болельщиков всем, кроме результата. «Уотфорд» за последние пару недель забивал и «Челси», и «Ман Сити», и «Лестеру». Судя по всему, это случится и в матче с «Бёрнли», который будет рассматривать эту игру как шанс для победы и будет играть более открыто, чем обычно».
Где смотреть матч «Арсенал» — «Вест Хэм»?
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