Россия — Канада: эксперты оценили шансы россиян одержать победу в матче Евротура

15 декабря состоится матч второго этапа Еврохоккейтура Россия — Канада. Встреча пройдёт в Москве на льду «ЦСКА-Арены». Первое вбрасывание запланировано на 18:30 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале.
Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 2.01, а успех сборной Канады идёт за 3.16. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.50.
Аналитики также считают, что матч Еврохоккейтура Россия — Канада будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.48, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.50. Гол в первые 10 минут идёт за 1.74, вероятность серии буллитов оценена в 8.40. За гол вратаря любой команды букмекеры дают коэффициент 999.0.
Прогноз Виктора Гусева на матч Россия — Канада.
Прогноз Максима Лебедева на матч Россия — Канада.
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