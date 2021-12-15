«Аугсбург» — «Лейпциг»: эксперты оценили шансы Тедеско одержать вторую победу в Бундеслиге
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15 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» — «РБ Лейпциг». Начало игры — в 22:30 мск.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «РБ Лейпциг» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех «Аугсбурга» оценён экспертами в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.95.
Также аналитики уверены, что матч «Аугсбург» — «РБ Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.
Поставить на пенальти предлагают за 2.95, в случае удаления сыграет коэффициент 5.50.
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