«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон».

Ставка: победа «Кристал Пэлас» за 2.12.

«Орлы» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице, хотя проиграли три матча из четырёх предыдущих, да и вообще стабильностью не отличаются. Как и полагается многим аутсайдерам, команда большую часть очков заработала дома — три из четырёх побед одержаны в Лондоне.



«Святые» набрали на три очка меньше, однако идут очень близко к зоне вылета, на 16-й позиции. Уже пять поединков кряду не получается одержать викторию. Копилку удалось пополнить только в домашних противостояниях с «Лестером» (2:2) и «Брайтоном» (1:1), а на днях они вновь уступили «Арсеналу» (0:3).



На мой взгляд, команды находятся примерно на одном уровне, если оценивать по подбору футболистов. С другой стороны, физическая форма хозяев поля гораздо больше симпатизирует, в последних матчах они смотрелись лучше.



По моему мнению, крайне важным фактором станет домашний статус поединка. «Саутгемптон» на выезде не так хорош, да и «Кристал Пэлас» большую часть очков зарабатывает дома. Скорее всего, именно из-за этого хозяева победят вновь».

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