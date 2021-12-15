«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон».
Ставка: победа «Кристал Пэлас» за 2.12.
«Орлы» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице, хотя проиграли три матча из четырёх предыдущих, да и вообще стабильностью не отличаются. Как и полагается многим аутсайдерам, команда большую часть очков заработала дома — три из четырёх побед одержаны в Лондоне.
«Святые» набрали на три очка меньше, однако идут очень близко к зоне вылета, на 16-й позиции. Уже пять поединков кряду не получается одержать викторию. Копилку удалось пополнить только в домашних противостояниях с «Лестером» (2:2) и «Брайтоном» (1:1), а на днях они вновь уступили «Арсеналу» (0:3).
На мой взгляд, команды находятся примерно на одном уровне, если оценивать по подбору футболистов. С другой стороны, физическая форма хозяев поля гораздо больше симпатизирует, в последних матчах они смотрелись лучше.
По моему мнению, крайне важным фактором станет домашний статус поединка. «Саутгемптон» на выезде не так хорош, да и «Кристал Пэлас» большую часть очков зарабатывает дома. Скорее всего, именно из-за этого хозяева победят вновь».
Где покажут матч «Арсенал» — «Вест Хэм»?
Прогноз на матч «Аугсбург» — «РБ Лейпциг».
- 15 декабря 2021
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 14 декабря 2021
-
19:00
-
18:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
- 13 декабря 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:42
-
15:00
-
14:37
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00