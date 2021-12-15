Россия — Канада: где смотреть Кубок Первого канала, онлайн-трансляция матча, какой канал

Континентальная хоккейная лига взяла паузу, зато впереди второй этап Евротура, который пройдёт в России. Матч-открытие Кубка Первого канала Россия — Канада состоится на льду «ЦСКА-Арены» в Москве. Первое вбрасывание запланировано на 18:30 мск. Онлайн-трансляцию встречи покажет в своём эфире Первый канал.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч Россия — Канада.

Ранее эксперты дали прогноз на матч. Они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 2.01, а успех сборной Канады идёт за 3.16. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.50.



Аналитики также считают, что матч Еврохоккейтура Россия — Канада будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.48, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.50. Гол в первые 10 минут идёт за 1.74, вероятность серии буллитов оценена в 8.40. За гол вратаря любой команды букмекеры дают коэффициент 999.0.

Прогноз Виктора Гусева на матч Россия — Канада.

Прогноз Максима Лебедева на матч Россия — Канада.

Прогноз Павла Занозина на матч Россия — Канада.