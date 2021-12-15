«Арсенал» — «Вест Хэм»: где смотреть, прямой эфир, онлайн-трансляция матча АПЛ

15 декабря в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» пройдёт матч 17-го тура чемпионата Англии по футболу между «Арсеналом» и «Вест Хэм Юнайтед». Начало запланировано на 23:00 мск, в прямом эфире игру покажет ресурс «Okko Спорт».



Эксперты ранее дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на «Арсенал» предлагается с коэффициентом 2.24. Победа «Вест Хэма» доступна за 3.44. Ставки на ничью принимаются за 3.78.



Аналитики также думают, что матч «Арсенал» — «Вест Хэм» окажется результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.69, на гол Александра Ляказетта — за 2.30, на гол Майкла Антонио — за 3.00.