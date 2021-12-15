Россия — Канада: фрибет 1000 рублей к матчу Кубка Первого канала
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Сегодня, 15 декабря, в Москве пройдёт матч хоккейного Кубка Первого канала между сборными России и Канады. Начало — в 18:00 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей от букмекера Фонбет и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.
2. Скачай приложение Фонбет и пополни счёт от 100 рублей.
Фрибет будет автоматически доступен в мобильном приложении Фонбет.
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