«Челси» — «Эвертон»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Англии

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Эвертон».
Ставка: победа «Челси» и тотал больше 2.5 мяча за 3.25.
«Челси» потерял первую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги, где после 16 туров добыл 11 побед и трижды сыграл вничью, что принесло 36 очков.
В трёх последних матчах синие один раз проиграли и дважды выиграли – у «Уотфорда» и «Лидса». В Лиге чемпионов «пенсионеры» завершили групповой этап на второй позиции.
«Эвертон» стартовал неуверенно и после 16 туров скатился на 14-е место. На счету «ирисок» всего пять побед и три ничьи, которые принесли 18 очков. В пяти последних матчах «скаузеры» проиграли четыре матча и только один раз добились успеха в дуэли с «Арсеналом».
Могу сказать, что лично меня «Эвертон» не впечатляет – от команды осталось одно название. При этом за последние годы «ириски» ведут борьбу только за место вблизи от зоны еврокубков. Я считаю, лёгкой победы «столичным» ждать не стоит – мерсисайдцы – неуступчивая команда, но вряд ли в таком состоянии они смогут удержать хотя бы ничью.
Я отдаю предпочтение лондонцам, которые сумеют порадовать очередным успехом. Моя ставка – победа «Челси» + тотал больше 2.5 гола».
Где смотреть матч «Челси» — «Эвертон»?
Ставка на матч «Лестер» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.85.
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