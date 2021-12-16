«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Ливерпуль» – «Ньюкасл».
Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 1.60, ИТБ 8 угловых «Ливерпуля» за 2.14.
«Ньюкасл» на удивление беспомощно смотрелся в гостях у «Лестера». Казалось бы, можно было воспользоваться не лучшим состоянием соперника, но попытки «сорок» впереди были слишком скромными, и в результате опустившие руки гости и вовсе были разгромлены. «Ньюкасл» — худшая команда лиги по игре в гостях: всего три очка в восьми матчах этого сезона и ноль побед.
Для «Ливерпуля» предстоящая игра наверняка будет похожей на предыдущую. Мерсисайдцы планомерно расшатывали оборону «Астон Виллы» и в конце концов своего добились. При этом они нанесли 20 ударов и подали 11 угловых, хоть и победили всего в один мяч.
На этот раз, думаю, с результативностью будет получше. Всё-таки «сороки» в плане обороны явно уступают бирмингемцам».
Где смотреть матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл»?
Ставка на матч «Лестер» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.85.
Почему «Ливерпуль» легко разберётся с «Ньюкаслом»?
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