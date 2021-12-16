«Лестер» — «Тоттенхэм»: прогноз Ивана Млечного на матч АПЛ

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ «Лестер» — «Тоттенхэм».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.75.

«Вообще, 17-й тур очень богат на красочные матчи, и наша встреча не является исключением. Команды расположились на седьмой и восьмой строчках, но, что самое интересное, у «Тоттенхэма» ещё две игры в запасе. Все мы знаем, что в команде вспышка коронавируса и даже заключительный матч Лиги конференций не был сыгран именно по этой причине. У «Лестера», к слову, тоже имеются подобные проблемы, плюс очень много травмированных игроков. Последние два матча «шпоры» выиграли, но всё же соперники были не очень сильными.



«Лестер» в последнем матче прорвало, и команда обыграла «Ньюкасл» со счётом 4:0. Вообще, все последние матчи команды стабильно становятся верховыми, этот статистический аспект уж точно стоит отметить. «Лестер» ещё имеет все шансы побороться за места в еврокубках, но для этого нужно обязательно обыгрывать своих непосредственных конкурентов.



«Лестер» при 27 забитых имеет ровно столько же и пропущенных мячей. Команду штормит, но она стабильно играет верховые матчи. «Шпоры» же, напротив, забивают не очень много, да и пропускают в разы меньше, но я уверен, что этот матч подарит нам достаточное количество опасных моментов и голов, ведь очень давно не забивал Гарри Кейн. Мой прогноз на этот матч — тотал больше 2.5. «Тоттенхэм» провёл свой последний матч пятого декабря, и я уверен, что они уже достаточно соскучились по футболу и покажут всё то, на что они способны в атаке. К слову, как и «Лестер».

Где покажут матч «Лестер» — «Тоттенхэм»?

Ставка на матч «Лестер» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.85.



Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл».