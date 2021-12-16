«Челси» — «Эвертон»: прогноз Эдуарда Мора на матч АПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Челси» – «Эвертон».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.81.

«На мой взгляд, предстоит очень интересная игра. Потому что «Челси» изменился по сравнению с прошлым сезоном. Команда стала более открытой, она больше атакует, больше забивает, действует раскованнее. Сейчас есть проблема в полузащите, из трёх ведущих хавбеков готов только один – Жоржиньо. Сауль надежд пока не оправдывает.



Но последние матчи «Челси» – это спектакли. Забивается по 5-6 голов. И тем не менее Тухель добивается результата.



Бенитес в «Эвертоне» пока не может построить тот футбол, который он любит. А любит он дисциплину, где все выполняют его указания. Но в «Эвертоне» подобраны футболисты, которые любят атаковать, играть красиво. Можно сказать, что коса нашла на камень.



Думаю, что здесь будет забито много голов. Скорее всего, «Челси» выиграет. Но Тухель при этом много пропускает в последнее время. Поэтому считаю, что «Эвертон» свой гол найдёт, при этом «Челси» отличится 2-3 раза. Играю ТБ (2.5), это даже скромный вариант».

Где покажут матч «Челси» — «Эвертон»?

Ставка на матч «Лестер» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.85.



Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл».