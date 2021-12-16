«Челси» — «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Челси» – «Эвертон».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 1.88.

«У «Эвертона» проблемы всё серьёзнее. Проиграв «Кристал Пэлас», команда лишилась ещё и главной ударной силы — Ришарлисона, который пополнил и без того переполненный лазарет, в нём и Калверт-Льюин, и Дэвис, и Мина, и Аллан. К тому же из-за дисциплинарных нарушений клуб временно отстранил Диня. Над Бенитесом медленно сгущаются тучки, и, кажется, у испанца уже не останется времени исправить положение.



Кадровые проблемы «Челси» кажутся в сравнении с ним ерундой. Пусть у Тухеля нет в распоряжении всех тех, кого хотелось бы иметь, качественная скамейка позволяет выставлять на поле более чем боеспособную команду.



Думаю, хозяева здесь должны будут взять верх на классе».

Где смотреть матч «Челси» — «Эвертон»?

Ставка на матч «Лестер» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.85.



Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл».