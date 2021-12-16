«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-3) за 2.57.

«Один из лидеров турнирной таблицы, «Ливерпуль», будет принимать «Ньюкасл» — команду с предпоследнего места, имеющую всего одну победу в текущем сезоне.



«Ньюкасл» в 16-м туре 12 декабря по всем статьям уступил «Лестеру» — 0:4 и выглядел очень плохо. Рассуждать на тему предстоящего матча совершенно нечего. Конечно, чудеса в футболе бывают, не без этого, и «Ньюкасл» вполне может с помощью старика Хоттабыча положить на лопатки «Ливерпуль». Однако если рассуждать здраво и волшебство вынести за скобки, то надо ставить на победу «Ливерпуля» с форой (-3)».

Где покажут матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл»?

Ставка на матч «Лестер» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.85.



Почему «Ливерпуль» легко разберётся с «Ньюкаслом»?