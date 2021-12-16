«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Ньюкасл».
Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-3) за 2.57.
«Один из лидеров турнирной таблицы, «Ливерпуль», будет принимать «Ньюкасл» — команду с предпоследнего места, имеющую всего одну победу в текущем сезоне.
«Ньюкасл» в 16-м туре 12 декабря по всем статьям уступил «Лестеру» — 0:4 и выглядел очень плохо. Рассуждать на тему предстоящего матча совершенно нечего. Конечно, чудеса в футболе бывают, не без этого, и «Ньюкасл» вполне может с помощью старика Хоттабыча положить на лопатки «Ливерпуль». Однако если рассуждать здраво и волшебство вынести за скобки, то надо ставить на победу «Ливерпуля» с форой (-3)».
Где покажут матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл»?
Ставка на матч «Лестер» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.85.
Почему «Ливерпуль» легко разберётся с «Ньюкаслом»?
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