«Челси» — «Эвертон»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Эвертон».
Ставка: победа «Челси» с форой (-2) за 2.27.
«Команда Томаса Тухеля проиграла в чемпионате всего лишь дважды, «Эвертон» — восемь раз. Поэтому позиция гостей в турнирной таблице незавидная — 14 с 18 очками и унылой разностью забитых и пропущенных голов: 20 забито и 28 пропущено. Самое ужасное для «ирисок» заключается в том, что семь из этих восьми поражений они потерпели в своих последних девяти матчах. Вот и в 16-м туре, 12 декабря, мерсисайдцы были биты в Лондоне «Кристал Пэласом» — 1:3. А днём раньше на «Бридже» «Челси» буквально вырвал волевую победу у «Лидса» в компенсированное время, реализовав пенальти — 3:2.
Историческая статистика гласит: «Эвертон» только однажды сподобился выиграть на «Бридже» в эпоху АПЛ, в ноябре 1994 года (1:0). Итак, моя ставка – победа «Челси» с форой (-2)».
Ставка на матч «Лестер» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.85.
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл».
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