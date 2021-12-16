«Лестер» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Лестер» — «Тоттенхэм».



Ставка: «Лестер» победит за 2.16, «Лестер» не проиграет + тотал больше 1.5 гола за 1.80.

«Касательно «Тоттенхэма» много неизвестных. Сразу 13 заболевших ковидом в команде: 8 игроков и 5 членов клуба. Нет никаких имён, всё держится в тайне, разве что фамилия Сона появлялась в прессе. Известно, что в понедельник команда провела тренировку. Несколько дней игроки не тренировались, были на карантине. Вроде бы начали выползать из своих берлог.



Понятно, что этого явно недостаточно за два дня до матча провести тренировку. Даже в принципе, если бы не было такой ситуации, то «Тоттенхэм» вряд ли можно было бы назвать фаворитом этой встречи. Так как такая напасть приключилась со «шпорами», то фаворитом можно считать «Лестер».



Про «Тоттенхэм» пока рано что-то говорить. Пришёл Конте и сразу изменил расстановку. Под себя подстраивает итальянец все команды, с которыми работает. Стал играть в три центральных защитника. Причём неважно, подходит ли подбор игроков под такую схему или нет, всегда одинаково всё.



«Лестер» одержал с психологической точки зрения очень важную победу над «Ньюкаслом» после вылета из Лиги Европы. Было важно показать, что у команды есть характер и она может добиваться результата. «Лестер» это сделал. Крупно обыграл «Ньюкасл» и не пропустил, что особенно важно для «Лестера». Судя по всему в плане психологии и настроения в команде всё в порядке.



Думаю, что здесь «Лестер» — фаворит, поэтому победа «Лестера» за 2.16. Также чуть более осторожный вариант — «Лестер» не проиграет при тотале больше 1.5 мяча за коэффициент 1.80».

Где смотреть матч «Лестер» — «Тоттенхэм»?

Ставка на матч «Лестер» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.85.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл».