«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: прогноз Дениса Наливайко на матч АПЛ

Комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Ньюкасл».
Ставка: «Ньюкасл» не забьёт за 1.80.
«Уже огромное количество шуток ходит, что шейхи купили не тот «Юнайтед» и «Ньюкасл» чемпиком очень вряд ли станет в ближайшее время, даже несмотря на крутого Эдди Хау. Вообще, и в этом матче с «Ливерпулем» ничего не предвещает никакой сенсационной победы. Даже мне кажется, что «Ньюкасл» вряд ли забьёт. Если посмотреть, как команда играет с сильными командами, то «Ньюкасл» очень редко забивает.
«Ливерпуль» в порядке, команда преследует «Манчестер Сити». Я бы здесь подстраховался, не хочется ставить на фору или тотал, поэтому предлагаю взять индивидуальный тотал «Ньюкасла» меньше 0.5 за 1.80».
Где покажут матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл»?
Ставка на матч «Лестер» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.85.
Почему «Ливерпуль» легко разберётся с «Ньюкаслом»?
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