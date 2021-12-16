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Швеция — Россия: где смотреть матч онлайн, прямая трансляция, какой канал покажет

Швеция — Россия: где смотреть матч онлайн, прямая трансляция, какой канал покажет
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16 декабря на льду «ЦСКА-Арены» в Москве состоится матч Кубка Первого канала Швеция — Россия. Начало встречи — в 18:30 мск. Посмотреть прямую трансляцию можно будет на Первом канале.

Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 1.95, успех сборной Швеции идёт за 3.82. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.35.

Аналитики также считают, что матч второго этапа Еврохоккейтура Швеция — Россия 16 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.52, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.39. Гол в первые 10 минут идёт за 1.74, вероятность серии буллитов оценена в 8.10.

Если сборная России забросит более трёх шайб, сыграет коэффициент 1.97.

Прогноз Максима Лебедева на матч Швеция — Россия.

Ставка на матч Швеция — Россия с коэффициентом 3.55.

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