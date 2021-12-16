Швеция — Россия: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Первого канала

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Первого канала Швеция — Россия.

Ставка: победа России в основное время за 1.98.

«Сейчас кроме хоккея почти ничего нет, зато хоккея – хоть задом ешь: и КХЛ, и Евротур, и молодёжный чемпионат мира уже под парами стоит. В общем, брось камень – попадёшь в хоккеиста. Тем зима и хороша. Да ещё Евротур к нам приехал, да не один, а вместе с потенциально олимпийской сборной Канады. Но с ней мы уже сыграли, а вот со шведами ещё только предстоит. Об этом сейчас и поговорим.



У нас, конечно, будет определенное преимущество, которое заключается в том, что один матч в этом составе и, что самое важное, с этим тренерским штабом сборная России уже провела. То есть, удивительных решений и непредсказуемых выкрутасов будет меньше. С другой стороны, и эмоциональный фон будет немного другим, поскольку любые матчи с командой Канады стоят на особицу. И это напрягает больше всего. Я уже неоднократно говорил, опираясь на факты, что после Канады, вне зависимости от результата, мы вообще больше не играем. Почему так происходит – уже другой вопрос, но за последние годы мы так часто с этим сталкивались, начиная с чемпионатов мира и заканчивая олимпийскими Турином и Ванкувером, что об этом надо помнить всегда. Ага, помнить-то надо, но какой же умник поставил нам сборную Канады первым соперником на домашнем этапе Евротура?



Поэтому во втором матче этого самого домашнего этапа Евротура мы, быть можем, сохраним физическую свежесть, а вот эмоционально будем выжаты, как лимоны. И никакие положительные эмоции от достаточно убедительной победой над родоначальниками, никакие ритуальные танцы с бубнами Алексея Жамнова о том, что путь в Пекин открыт для всех, не смогут оживить команду полностью – это факт. Значит, имеющиеся у нашей сборной плюсы нивелируются полученными конкретно от матча с канадцами минусами. А это означает, что вторая игра турнира со шведами будет для наших ребят тяжелей и трудней первой. И эмоций на всю игру может просто не хватить, точно так же, как и опыта преодоления подобных проблем у нашего тренерского штаба. Понадеемся на то, что конкретно на домашнем этапе Евротура, как бы он ни назывался, мы в целом играем со шведами удачно. Поэтому поставлю на тяжелейшую, в одну шайбу преимущества победу сборной России, добытую с огромным трудом в основное время».

Прогноз на матч Швеция — Россия с коэффициентом 3.55.

Где покажут матч Швеция — Россия?