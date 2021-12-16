Россия — Швеция: фрибет 1000 рублей к матчу Кубка Первого канала
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Сегодня, 16 декабря, хоккейные сборные России и Швеции сыграют в рамках Кубка Первого канала. Начало матча — в 18:30 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей в Bettery и использовать его на этот матч!
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