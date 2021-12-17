Кубок мира по биатлону: время начала мужского спринта, по какому каналу смотреть онлайн

На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону — 2021/2022 во Франции 17 декабря состоится мужской спринт на 10 км с двумя огневыми рубежами. Начало — в 16:15 мск. В прямом эфире гонку покажут телеканалы «Матч ТВ» и Eurosport.
Букмекеры уже дали прогноз: наибольшие шансы имеет Йоханнес Бё, поставить на которого предлагают за 4.50. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 4500 рублей.
В тройку фаворитов также входят Себастиан Самуэльссон и Кентен Фийон Майе (по 5.50). Следом идут Эмильен Жаклен (6.50), Мартин Понсилуома (12.00), Тарьей Бё (13.00), а также Йоханнес Кюн (18.00), Симон Детьё (20.00) и Эдуард Латыпов (23.00). За ними в списке находятся Фабьен Клод и Александр Логинов (оба — по 35.00).
Попадание Александра Логинова на подиум оценено в 8.00, финиш Эдуарда Латыпова в топ-3 тоже идёт за 8.00.
Расписание четвёртого этапа Кубка мира по биатлону в Анси.
- 17 декабря 2021
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- 16 декабря 2021
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- 15 декабря 2021
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