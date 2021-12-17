«Бавария» — «Вольфсбург»: онлайн-трансляция матча, время начала, по какому каналу покажут

17 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Вольфсбург». Начало игры — в 22:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Прогноз Алексея Андронова на матч «Бавария» — «Вольфсбург».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех «Вольфсбурга» оценён экспертами в 17.50. Ставки на ничью принимаются за 8.50.



Букмекеры уверены, что матч «Бавария» — «Вольфсбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.50. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.01. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.76.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.83, на гол в каждом тайме — за 1.30.

Прогноз на матч «Бавария» — «Вольфсбург».

Прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Боруссия М».

Прогноз на матч «Гамбург» — «Шальке».