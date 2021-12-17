Канада – Швеция: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Первого канала

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Первого канала Канада – Швеция.

Ставка: победа Канады в основное время за 2.33.

«Как и ожидалось, во втором матче нашей команде пришлось значительнее тяжелее, чем в первом. И заслуга в этом не столько шведов из второго матча, сколько канадцев из первого. Но если кто-то думает, что если шведы сыграли с нами лучше, чем канадцы, то канадцев они легко обыграют, тот ошибается. Шведы предложили нашей команде весьма энергозатратный вариант игры, но ведь и им самим пришлось действовать в том же режиме, а на отдых между первым и вторым матчами у шведов было на сутки меньше, чем у канадцев. А в нынешних реалиях это может стать решающим элементом. Особенно с учётом того факта, что на результатах всего Еврохоккейтура и первое место на нём шведов матч с канадцами не повлияет ни в коей мере. А шведский хоккейный прагматизм давно уже вошёл в поговорки.



Таким образом, с учётом вышеизложенного фаворитом предстоящего матча лично я вижу исключительно родоначальников хоккея. Предположу, что даже если два периода шведам удастся поддерживать темп, предложенный «кленовыми», то к заключительной двадцатиминутке они всё-таки «накушаются» и пару шайб получат. То есть Канада победит, причём в основное время и с преимуществом в одну-две шайбы».

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