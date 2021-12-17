Артур Бетербиев — Маркус Браун: прогноз Вадима Тихомирова на бой

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Артур Бетербиев — Маркус Браун.

Ставка: тотал раундов меньше 9.5 раунда за 1.58.

«Впереди у нас боксерский поединок, на который надо дать прогноз. Встретятся Артур Бетербиев и Маркус Браун. Будет непросто, так как на победу Бетербиева коэффициент чрезвычайно низкий, а на Маркуса Брауна — высокий, около 10. Прогнозировать здесь чью-то победу довольно смешно.



Мне почему-то кажется, что Бетербиев боксирует не с Брауном, а с Дмитрием Биволом. Просто это какой-то онлайн поединок, каждый боксирует у себя дома. Бетербиев будет боксировать у себя дома в Монреале против соперника, у которого 192 сантиметра рост и с рекордом 24-1. Бивол недавно боксировал в Екатеринбурге с соперником с ростом 192 сантиметра и рекордом 26-1. Того звали Умар Саламов, а у Бетербиева будет Маркус Браун.



Будет интересно посмотреть, кто и как себя проявит. Дмитрий Бивол выиграл в своей любимой манере, по очкам. Уверенно, но, говорят, немного скучновато. Посмотрим, как теперь Бетербиев проведет этот бой. Есть ощущения, что он должен завершать его нокаутом. Все видят в Артуре нокаутра.



Далее мнения разнятся. Некоторые говорят, что за счёт своего роста и любительского уровня, а Браун боксировал на Олимпиаде, плюс со своей вязкой афроамериканской манерой Браун может доставить проблем Бетербиеву.



С другой стороны я посмотрел статистику поединков Брауна и три-четыре раза по ходу своей карьеры он побывал в нокдаунах. Это боксёр не только тот, который пропускает, но ещё и падает, когда пропускает. Это не лучшее резюме, если ты боксируешь с Бетербиевым.



Относительно количества раундов мнения могут отличаться, но я бы взял тотал меньше 9.5 раунда. Почему то мне кажется, что уверенный Бетербиев, который боксирует у себя дома, будет чувствовать себя очень комфортно и не захочет затягивать этот бой. Он уже понял, что умеет проводить долгие бои, поэтому Бетербиев постарается на этот раз быстро все завершить. Я бы ставил на тотал меньше 9.5 раунда, чего и вам советую».

Где смотреть бой Бетербиев — Браун?

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