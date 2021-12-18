Россия — Чехия: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Первого канала

Журналист Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Первого канала Россия – Чехия.

Ставка: победа России за 1.64.

«Чехия не смогла обыграть сборную Финляндии даже дома, при своих болельщиках – в вынесенном матче Кубка Первого канала (нормальный такой вынесенный матч, сыгранный после того, как сборная России прошла уже половину турнирного пути). То есть чехи – абсолютные лузеры нынешнего Евротура, и на старте второго этапа Евротура только подтвердили это, пусть братья-славяне и спасли очко на последней минуте матча.

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С таким бэкграундом делать в Москве, и конкретно против нынешней сверхмотивированной сборной России, чехам нечего. Но они всё равно приедут и в который уже раз попытаются испортить праздник российским болельщикам, попытаясь «засушить» всё возможное. Затянувшаяся вот уже лет на двадцать смена поколений в чешском хоккее ничуть не изменило рисунок их игры аж с советских времен.



Поэтому сборной России придется изрядно попотеть, взламывая вязкую чешскую оборону, где каждый хоккеист будет влезать «под кожу» не хуже Лео Комарова. Крови они у нас попьют немало, душу вынут всю, но я почти уверен, что в столь же низовом матче, как был со шведами, наши сумеют забросить на одну шайбу больше чехов или всего одну, но не пропустив. И одержат третью подряд победу, причём в основное время».

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