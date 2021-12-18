«Райо Вальекано» — «Алавес»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 18-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Райо Вальекано» — «Алавес».

Ставка: победа «Райо Вальекано» за 1.86.

«Алавес» начал чемпионат с пяти поражений подряд, затем резко прибавил и выдал успешную серию из восьми матчей с четырьмя победами (в том числе над «Атлетико») и двумя ничьими (в гостях с «Барселоной» и «Севильей»).



Но, как часто бывает с командами, резко покидающими зону вылета, после этого начинается новый спад – и сил уже не хватает, и психологически футболисты считают дело сделанным и сбавляют требовательность к себе. В итоге за три последних тура у «Алавеса» только очко, набранное в домашнем матче против соперника из зоны вылета, а вдобавок команда с позором вылетела из Кубка, проиграв такому скромному сопернику, как «Линарес Депортиво». Не жду от «Алавеса» классной игры и в этом матче.



Тем более что баскам предстоит визит в гости к лучшей домашней команде чемпионата. Да-да «Райо Вальекано» на своем поле выступает лучше, чем мадридский «Реал» и все остальные команды Примеры. В семи домашних матчах у «молний» шесть побед при единственной ничьей и при разнице голов 17:3. Это лучшая разница мячей в домашних матчах и наименьшее количество пропущенных мячей дома среди всех команд испанского чемпионата. И пусть участие Фалькао в матче под вопросом, но «Райо» часто добивается хороших результатов и без участия колумбийца. «Алавес» же – в пятёрке хуже всех играющих в гостях команд. Так что ставлю просто на чистую победу хозяев поля".

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