Артур Бетербиев — Маркус Браун: во сколько начало боя, где смотреть онлайн, кто победит

Рано утром 18 декабря в Монреале (Канада) состоится бой Артур Бетербиев — Маркус Браун. Российский боксёр будет защищать чемпионские титулы IBF и WBC в полутяжёлом весе. Ориентировочное начало поединка – не ранее 6:00 мск. В прямом эфире бой будут транслировать телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец».



По оценке экспертов, явный фаворит предстоящего боя – Артур Бетербиев. Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.08. Это примерно 86% вероятности. Шансы Брауна аналитики оценили коэффициентом 8.30 (11%). На ничейный исход предлагают коэффициент 32.00 (3%). Поставить на полный бой можно с коэффициентом 2.66, а на то, что поединок завершится досрочно, можно сделать ставку с коэффициентом 1.44.

Если будет больше шести раундов, сыграет коэффициент 1.55. Если меньше — 2.29.

Прогноз Вадима Тихомирова на бой Бетербиев — Браун.

Прогноз Вадима Тихомирова на бой Проводников — Багаутинов.