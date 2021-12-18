«Аталанта» — «Рома»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 18-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Аталанта» — «Рома».

Ставка: «Аталанта» не проиграет + тотал больше 1.5 гола за 2.00.

«На прошлых выходных «Аталанта» одержала важную победу над «Вероной» в гостях. Что важно для нас всех, так это то, что забил Алексей Миранчук, выдав качественный матч. Гасперини доверил ему место в стартовом составе, и он воспользовался своим шансом, что в этом сезоне случалось не часто. Матч был очень тяжелый для «Аталанты», но в итоге она свои моменты создала и смогла добыть победу. Матч с «Ромой» будет очень важным с точки зрения дальнейших перспектив «Аталанты» в чемпионате.



«Рома» одержала победу в Лиге конференций над софийским ЦСКА на выезде и смогла занять в итоге первое место в группе. В чемпионате «Рома» дома не без труда обыграла «Специю». По качеству игры к «Роме» есть вопросы. Мы видим, что с топ-клубами «Рома» играет плохо, с середняками средне. Зачастую Моуринью удаётся выезжать за счёт качества исполнителей, а это признак того, что «Рома» способна решать самые высокие задачи в этом сезоне. Часто Моуринью ищет оправдание после провальных матчей, но к этому мы уже привыкли.



В матче с «Аталантой» римляне не фавориты. Бергамаски играют дома, а «Рома» в матчах с серьезными соперниками выглядит блекло. Мне кажется, что «Аталанта» дома будет играть с позиции силы, она будет прессинговать, поэтому у «Ромы» возникнут проблемы при выходе из обороны. В обороне «Рома» уязвима, поэтому я думаю, что «Аталанта» не проиграет при тотале больше 1.5. Голы в этом матче точно будут, потому что «Аталанта» играет сама и дает делать это сопернику».