«Севилья» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Атлетико» в 18-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.



Ставка: тотал больше 8.5 углового за 1.85.

«По-разному команды сыграли в Лиге чемпионов, а в последнем туре Примеры «Атлетико» проиграл в мадридском дерби «Реалу», а «Севилья» еле-еле обыграла «Атлетик» в Бильбао с очень приличной долей везения.



«Севилья» повыше в турнирной таблице, опережает «Атлетико» на несколько очков. Если она выиграет у своего прямого конкурента за попадание в тройку, то «Атлетико» очень тяжело будет это всё наверстать.



У «Атлетико» есть проблемы, которые тянутся не первый месяц. Не хватает центральных защитников, Суарес перестал почему-то забивать, у Гризманна травма. Под большим вопросом, кто будет у «Атлетико» забивать. Может, это будет Феликс, которого уже этой зимой «Атлетико» постарается куда-то трудоустроить.



«Атлетико» не проиграет и тотал меньше 3.5 – неплохой вариант на эту встречу, но я основным прогнозом предложу вам вариант с угловыми. «Атлетико» одна из самых подающих команд нынешнего сезона по количеству угловых. «Севилья» за пределами первой половины, но у неё очень хорошие фланговые защитники, которые здорово подключаются.



В очень сложной игре с точки зрения прогноза, так как матч на три результата, статистика — наше все. Я думаю, что в этом матче будет больше 8,5 углового».