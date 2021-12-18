«Барселона» — «Эльче»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 18-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» — «Эльче».

Ставка: победа «Барселоны» в один мяч или ничья за 2.12.

«Барселона» и так ужасно выглядит в атаке, а тут ещё и новые потери. Не сыграют против «Эльче» ни лучший бомбардир «Барсы» этого сезона Мемфис Депай, ни второй лучший бомбардир Ансу Фати, ни лучший ассистент каталонцев Жорди Альба, ни лучший молодой игрок Европы прошлого сезона Педри.



Вдобавок травмирован Серхи Роберто. Ну а Кун Агуэро окончательно объявил о завершении карьеры. Мало того, ещё и дисквалифицирован Жерар Пике. С таким потерями даже «Эльче» может доставить большие проблемы «Барселоне» на «Камп Ноу». А «Эльче» — команда вообще довольно упёртая и крепкая.



Думаю, что если команда Хави и победит, то с минимальной разницей в счёте. А может быть, что здесь будет и ничья. Мне нравится довольно высокий коэффициент на то, что «Барселона» или выиграет с разницей в один мяч, или сыграет вничью».

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