Руслан Проводников — Али Багаутинов: прогноз Вадима Тихомирова на бой

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Руслан Проводников — Али Багаутинов.



Ставка: победа Проводникова за 1.70.

«Тут, конечно, может быть много теорий заговоров и максимально странный бой по разным раскладам, но мне кажется, что коэффициент 1.70 на победу Проводникова — это просто подарок. Сколько бы у Проводникова ни была пауза, но эти паузы не только лишают формы, но и дают отдыхать.



Если брать общефизическую форму, то мы видели, что Проводников бегает почти каждый день. Бегает очень много, то есть ему не пришлось восстанавливаться с нуля. Насколько опасен базовый боксёр, который растерял форму? Недавно мы видели, как Евгений Орлов боксировал с Гаджи Наврузовым. Мы видели, что Наврузову было непривычно.



Думаю, что на старом багаже, на старом опыте Проводников, который провёл несколько спарринг-сессий, будет лучше Багаутинова. Проводников тяжелее, готов к рубкам.



Что меня смущает, так это то, что бой благотворительный, он носит некий товарищеский характер, поэтому тут может быть такая себе декоративная ничья. С другой стороны, Руслан Проводников с большим уважением относится к боксу с большой философией. Думаю, что он захочет сводить Багаутинова на экскурсию в профессиональный бокс и показать ему, что такое жёсткий поединок. Я бы ставил именно на Проводникова».