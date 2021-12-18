«Севилья» — «Атлетико»: ставка Александра Мостового с коэффициентом 3.12 на матч Ла Лиги

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Испании «Севилья» — «Атлетико».



Ставка: ничья за 3.12.

«Севилья» в этом году пока лучшая в Ла Лиге по качеству обороны – «нервионцы» пропустили всего 11 раз. Назвать стабильной игру можно с трудом, при этом результат есть. За 16 туров добыли 10 побед и четыре ничьих, чего хватило для второй позиции. В двух последних турах подопечные Хулена Лопетеги одолели «Вильярреал» и «Атлетик».



Действующий чемпион уступает сегодняшнему противнику пять баллов. После неплохого старта Мадрид проиграл в двух последних турах «Мальорке» и «Реалу», что стало причиной четвёртого места. Необычно много пропускают подопечные Диего Симеоне.



Ситуация у команд в последних матчах запутанная – оба коллектива по-разному завершили выступления в Лиге чемпионов – одни провалились, другие совершили фантастический камбэк.



Я не отдам предпочтения никому – обе команды достойны победы, при этом рискну и сделаю ставку на мирный исход, который, скорее всего, устроил бы всех».

Прогноз Константина Генича на матч «Севилья» — «Атлетико».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Болонья» — «Ювентус».

Прогноз Александра Мостового на матч «Барселона» — «Эльче».