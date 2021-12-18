Россия — Чехия: прогноз Дарьи Мироновой на матч Кубка Первого канала

Журналист Дарья Миронова дала прогноз на матч Кубка Первого канала Россия — Чехия.
Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.71.
«Чехи по буллитам проиграли финнам. Конечно, всё же у финнов мастерство индивидуального плана поинтереснее. Кого стоит опасаться россиянам в матче с Чехией? Коваржа, конечно. У него 1+1 с финнами, ему будет принципиально и интересно забросить в ворота сборной России.
Со шведами получилась консервативная игра. Можно сказать, что у сборной России не идеальное большинство, хотя команда не так много играла с численным преимуществом.
Думаю, что как обычно стоит ожидать вязкую и немного грязноватую игру со стороны чехов. Традиционно команда так играет. Но у нас слишком креативная линия нападения, чтобы не забросить.
Я долго выбирала, на что же поставить — на победу сборной России или тотал. Однозначно верю в тотал больше 4, но коэффициент маленький, поэтому выбираю тотал больше 5».
Прогноз Владимира Вуйтека на матч Россия — Чехия.
Чего ждать от матча Россия — Чехия?
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