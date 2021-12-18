Россия — Чехия: прогноз Павла Лысенкова на матч Евротура

Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч Кубка Первого канала Россия — Чехия.
Ставка: победа России и тотал больше 5.5 гола за 3.30.
«Россия с новым тренерским штабом во главе с Жамновым победила Канаду со счетом 4:3. На следующий день натужно выиграли у шведов со счетом 1:0. Признаться, я думал, что будет результативный хоккей. Со шведами мы всегда играем результативно. Сказалось, что матч прошёл на следующий день, а с Канадой мы эмоционально выхлестнулись.
Мне бросилось в глаза то, что у чехов очень возрастная сборная. В первом звене играет Ян Коварж, которому 33 года, Гуляш — 35 лет и Фролик, которому исполнилось уже 31 год. Второе звено такое же возрастное. Я не знаю, почему чехи набрали такой ветеранский состав. Может они рассчитывать на то, что ребята с возрастом 30 и более смогут отобраться на Олимпиаду в Пекине.
Они сделают какие-то точечные усиления. Им деваться некуда. У них нет такой большой энхэловской лавки, как у шведов и финнов. Надо проверять ветеранов из чемпионатов Швейцарии, Чехии и КХЛ.
Наши ребята моложе, они отдохнут. Мне нравятся эксперименты, которые делает Жамнов и его тренерский штаб. В сборной они ищут разные сочетания. Я жду здесь результативный хоккей. Не сомневаюсь в победе сборной России. Тут должна сказаться физика, а чехам надо еще и переехать в Москву и акклиматизироваться к нашей снежной столице.
За победу России и тотал матча больше 5.5 шайбы дают 3.30. Это я и беру».
Прогноз Дарьи Мироновой на матч Россия — Чехия.
Чего ждать от матча Россия — Чехия?
Эксперты оценили шансы сборной России выиграть МЧМ-2022 по хоккею в Канаде.
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