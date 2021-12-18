Россия — Чехия: онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала, прямой эфир, какой телеканал

18 декабря в Москве состоится матч Кубка Первого канала Россия — Чехия. Начало встречи — в 15:30 мск. В прямом эфире её покажет Первый канал.
Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам льда. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 1.76, успех сборной Чехии идёт за 3.80. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.70.
Букмекеры считают, что матч Еврохоккейтура Россия — Чехия 18 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.49, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.55. Гол в первые 10 минут идёт за 1.72, вероятность серии буллитов оценена в 8.50.
Итоговая победа сборной России идёт за 1.45, победа Чехии с учётом овертайма и буллитов — за 2.85.
Прогноз Дарьи Мироновой на матч Россия — Чехия.
Чего ждать от матча Россия — Чехия?
Эксперты оценили шансы сборной России выиграть МЧМ-2022 по хоккею в Канаде.
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