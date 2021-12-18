Деррик Льюис — Крис Докос: прогноз Александра Емельяненко на бой UFС
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на бой UFC Деррик Льюис — Крис Докос.
Ставка: победа Деррика Льюиса за 2.15.
«Льюис — машина для убийств в клетке. Его удар — это что-то с чем-то. Бьёт очень сильно и точно, выжидает идеальный для себя момент и вырубает соперника. Не всегда получается, но, когда это ему удаётся, получается эффектно. У Докоса явно столько опыта нет, как у Деррика. Он бился с теми, кто уже близок к завершению карьеры, а Деррик даже сейчас находится в отличной форме.
Льюис потерпит немного в этом бою, даст поработать сопернику, побить себя, но ближе к экватору, я думаю, он включится и нанесёт пару ударов. Этих ударов хватит, чтобы отправить в нокаут Докоса».
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