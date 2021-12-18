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Россия — Чехия: прогноз Владимира Вуйтека на матч Кубка Первого канала

Россия — Чехия: прогноз Владимира Вуйтека на матч Кубка Первого канала
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Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч Евротура Россия — Чехия.

Ставка: итоговая победа России за 1.45.

«Россия одержала две победы в первых двух матчах на Кубке Первого канала. Сначала команда Алексея Жамнова обыграла канадцев (4:3), а затем шведов со счётом 1:0. Россия — главный претендент на победу на турнире, и думаю, она сможет этого добиться.

Сейчас против России сыграет Чехия, и для обеих команд получится тяжёлый матч. Чехия начала турнир с матча против финнов, основное время завершилось вничью (2:2), а в серии буллитов сильнее оказалась команда Юкки Ялонена. Я был на этом матче, удалось вживую посмотреть игру. В составе нашей сборной хочу отметить Яна Коваржа, известного в России по выступлениям за «Металлург», Милана Гулаша, также хорошую игру показал Давид Крейчи, долгое время игравший за «Бостон». Довольно много сейчас у Чехии игроков, которые могут приносить результат. Правда, в большинстве не показали хорошую игру, в этом компоненте команда должна прибавить.

В предстоящей игре Россия победит, но победа не получится лёгкой, вполне возможно командам не хватит 60 минут, чтобы выявить победителя. Конечно, фаворит Россия, она играет дома, у неё сильный состав, но и у нашей команды очень качественный подбор исполнителей.

В противостоянии России и Чехии много заброшенных шайб мы не увидим. Команды смогут надёжно сыграть в обороне, поэтому ожидаю максимум четыре гола. Предположу счёт 2:1 в пользу России, но сделаю ставку на её победу с учётом овертайма и серии буллитов».

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