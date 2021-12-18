«Севилья» — «Атлетико»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 18-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Севилья» — «Атлетико».



Ставка: «Атлетико» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.78.

«Прямо сейчас команда Лопетеги имеет на 5 очков больше, чем действующий чемпион Испании. Это удивительно, ещё два тура назад мадридский клуб был впереди. Сначала «индейцы» неожиданно дома уступили «Мальорке». Это поражение со счётом 1:2 стало следствием желания победить малой кровью, чтобы сэкономить силы перед решающим матчем Лиги чемпионов. Потом было поражение в мадридском дерби от «Реала», но там всё было без шансов. Настолько «Реал» сейчас сильнее.



«Севилья» выиграла последние два матча, а вот последний успех даже и вспоминать страшно. Тогда «Севилья» выиграла у «Атлетика» вопреки всей логике, нанеся за матч всего один удар в створ, причём дальний. В то же время «Атлетик» всю игру давил и смотрелся на порядок лучше и убедительнее.



Нужно ставить на то, что голов будет мало. «Севилья» в этом сезоне является наименее пропускающей командой Ла Лиги. «Атлетико» в прошлых сезонах обладал очень хорошей защитой. Он может прибавить в оборонительных действиях, при этом вряд ли много забьёт. Гризманн травмировался и выбыл до конца сезона. У «Севильи» травмированных в атаке предостаточно. Напрашивается ставка на тотал меньше 2.5 мяча, но коэффициент ничтожно мал — 1.55.



Я верю в то, что здесь как раз «Атлетико» может показать внятный футбол. Я не согласен с тем, что именно «Севилья» является фаворитом матча. Мне кажется, что шансов на победу у «Атлетико» больше. Можно взять гостей с форой ноль. Но велика вероятность ничьей и того, что голов будет мало, поэтому я выберу такую ставку — «Атлетико» не проиграет и тотал матча меньше 3.5 мяча».

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