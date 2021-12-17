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Бетербиев — Браун: беспроигрышная ставка 1000 рублей к бою за чемпионские титулы

Бетербиев — Браун: беспроигрышная ставка 1000 рублей к бою за чемпионские титулы
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18 декабря в Монреале (Канада) состоится бой Артур Бетербиев — Маркус Браун. Российский боксёр будет защищать чемпионские титулы IBF и WBC в полутяжёлом весе. Начало – не ранее 6:00 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей в Bettery и использовать его на этот бой!

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3. Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей.

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