«Барселона» – «Эльче»: прогноз Егора Титова на матч 18-го тура испанской Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 18-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Эльче».

Ставка: победа «Барселоны» в два-три мяча за 2.65.

«Сложные дни для «Барселоны» продолжаются. На этой неделе Агуэро со слезами на глазах объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. Всё это печально, как и положение команды в таблице — только восьмое место. На прошлой неделе сыграли вничью 2:2 с «Осасуной», хотя дважды вели в счёте. Травмированных очень много, поэтому Хави начал давать шансы молодым. И это приносит плоды. В прошлом туре забил Нико, а также ещё один парень с марокканскими корнями и сложной фамилией. Возможно, эти ребята и будут костяком новой «Барселоны». Уже стоит принять, что команда будет строиться. Состава для больших задач прямо сейчас нет.



«Эльче» в этом сезоне будет бороться за выживание. Но сейчас все команды едут в Барселону с мыслью, что «Барса» уже не та и с ней можно сыграть остро. Бояться не нужно. И всё-таки у игроков «Барселоны» есть класс, чтобы поймать хотя бы такого соперника в открытой игре. Может, что-то покажет Дембеле или Коутинью. Но и молодёжь должна себя проявлять. Поставлю на то, что «Барса» выиграет в два или три мяча. Уверен в ставке на 7 из 10».

Прогноз Александра Мостового на матч «Барселона» — «Эльче».

Прогноз Константина Генича на матч «Севилья» — «Атлетико».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Болонья» — «Ювентус».