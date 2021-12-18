Биатлон, мужчины, гонка преследования: во сколько начало, где смотреть, прямая трансляция

Кубок мира по биатлону продолжается. Участники уже добрались до четвёртого этапа. 18 декабря 2021 года в Анси (Франция) пройдёт мужская гонка преследования. Начало запланировано на 17:00 мск. Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ!» и «Eurosport».
Ранее эксперты дали свой прогноз, они считают фаворитом в борьбе за золотые медали Йоханнеса Бё. Сделать ставку на норвежца в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Следом идёт Кентен Фийон Майе, на которого принимаются ставки за 3.50. Замыкают тройку фаворитов сразу два спортсмена: француз Эмильен Жаклен и россиянин Эдуард Латыпов. Победа обоих оценена в 7.00.
Также среди основных претендентов — норвежец Стурла Холм Легрейд. На его успех можно поставить за 8.00.
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