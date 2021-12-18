«Лидс» — «Арсенал». Ставка Александра Мостового на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Англии «Лидс» — «Арсенал».
Ставка: обе забьют + победа «Арсенала» за 3.52.
«Лидс» после 17 туров сумел записать на свой счёт всего три победы и семь мирных исходов, что принесло 16 очков и 16-е место в турнирной таблице. После победы над «Кристал Пэлас» «павлины» сыграли вничью с «Брентфордом», после чего потерпели два фиаско подряд.
«Арсенал» стартовал не так уверенно, как ожидали болельщики, но после 17 туров сумел выйти на четвёртое место. В двух последних турах «канониры» по очереди переиграли «Саутгемптон» и «Вест Хэм», что стало решающим успехом и привело красно-белых в зону Лиги чемпионов.
Пока недостаточно эффективно играет линия атаки столичных, хотя с каждым матчем набирает обороты. В четырёх из пяти последних очных матчей успех праздновали представители Лондона. Могу сказать, что «канониры» успокоились и появился результат – команда имеет отличный подбор игроков и тренера.
«Лидс» не радует – команда пока в поисках игры и сегодня вряд ли устоит против таких гостей. Я отдаю предпочтение «Арсеналу», который возьмёт верх за счёт классного состава, при этом жду результативной игры. Моя ставка – победа «Арсенала» + обе забьют».
Прогноз Александра Мостового на матч «Барселона» — «Эльче».
Чего ждать от матча «Милан» — «Наполи»?
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