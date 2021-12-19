«Милан» — «Наполи»: прогноз Эдуарда Мора на матч Серии А

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Милан» — «Наполи».
Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.11.
«Как мы знаем, эти команды долгое время вместе лидировали в чемпионате Италии, гордо занимали первые два места. Но оказались не готовы к такому жёсткому графику с двумя играми в неделю и тяжёлыми матчами в ЛЧ и ЛЕ. Как мы знаем, «Милан» в Лиге чемпионов провалился (и не скажешь, что не по делу).
Между тем команды теперь занимают второе и четвёртое места. «Наполи» пропустил вперёд «Аталанту», а «Милан» пропустил «Интер». «Милан» и «Наполи» оказались наиболее пострадавшими от травм, при том, что у них и так состав не самый представительный. По этим причинам в последнем туре обе команды выступили крайне неудачно.
Думаю, здесь мы увидим продолжение мучений. Сыграют они осторожно. Не понимаю, почему на ТБ 2.5 мяча коэффициент ниже, чем на ТМ. У команд многое стоит на кону, при этом слишком большие проблемы в созидании. У «Милана» не сыграет Чалханоглу, у «Наполи» до сих пор не играет Осимхен.
Полагаю, что будет закрытая игра. Фаворита в ней я не вижу. Скорее всего, матч закончится вничью 0:0 или 1:1. Хотя удача может кому-то случайно улыбнуться».
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