Россия — Финляндия: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Первого канала

Журналист Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Первого канала Россия – Финляндия.

Ставка: победа России за 1.71.

«Финны получили весьма неплохой график на Кубке Первого канала. Грохнули укатанную и измождённую сборную Канады, проводившую четвёртый матч за пять суток. Сами финны на российском этапе Евротура сыграют только три матча (и не спрашивайте меня, как такое может быть!) тогда как для нашей команды это будет четвёртая игра, и элементы усталости будут пробиваться.



Но тут наиболее важен один психологический элемент, о котором все наши хоккеисты, безусловно, отлично знают, ибо не первый день замужем. Тот самый элемент, который прекрасно обыгран в фильме «Семнадцать мгновений весны» и на тему которого существует масса анекдотов. Звучит он так: «Запоминается последняя фраза». Вот и в хоккее точно так же: ты можешь роскошно провести половину длинного чемпионата, потом забить на хоккей в отдельно взятом матче – и сесть по воле тренера на лавку, потому что он решит, что ты – бездельник.



Этап Евротура, как и Олимпиада, вещь короткая, поэтому все хоккейные и психологические законы уплотнены. Поэтому сейчас не особо важно, как наш хоккеист рвал Канаду. Чтобы остаться на карандаше у Жамнова, важно будет, как он порвёт Финляндию. А значит, лёгкой жизни финнам, несмотря на календарь и несколько лишних часов отдыха после второго матча, ждать не следует. Поэтому предположу победу сборной России в основное время, столь же нелёгкую, как была и со шведами, разве что с большим количеством заброшенных во все ворота шайб».