«Милан» — «Наполи»: время начала матча, где будет трансляция, по какому каналу смотреть

19 декабря состоится матч 18-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Наполи». Начало игры — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех неаполитанцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.70.
Букмекеры уверены, что матч «Милан» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.65, на пенальти — за 2.46, на красную карточку — за 3.80.
Почему матч «Милан» — «Наполи» не разочарует болельщиков?
Прогноз на матч «Фиорентина» — «Сассуоло».
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