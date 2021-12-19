«Милан» — «Наполи»: онлайн-трансляция матча, прямой эфир, какой телеканал покажет

19 декабря состоится матч 18-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Наполи». Начало игры — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех неаполитанцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.70.



Букмекеры уверены, что матч «Милан» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.65, на пенальти — за 2.46, на красную карточку — за 3.80.

Почему матч «Милан» — «Наполи» не разочарует зрителей?