Россия — Финляндия: эксперты назвали фаворита матча Кубка Первого канала
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19 декабря состоится матч Евротура Россия — Финляндия. Начало встречи — в 15:30 мск. В прямом эфире игру покажет Первый канал.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 1.73, успех сборной Финляндии идёт за 3.94. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.45.
Букмекеры считают, что матч Еврохоккейтура Россия — Финляндия 19 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.54, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.32. Гол в первые 10 минут идёт за 1.77, вероятность серии буллитов оценена в 8.40.
Итоговая победа сборной России доступна за 1.45, победа Финляндии с учётом овертайма и буллитов — за 2.75.
Прогноз на матч Россия — Финляндия.
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