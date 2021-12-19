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Россия — Финляндия: прямой эфир матча, смотреть онлайн, какой телеканал покажет

Россия — Финляндия: прямой эфир матча, смотреть онлайн, какой телеканал покажет
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19 декабря состоится матч Евротура Россия — Финляндия. Начало встречи — в 15:30 мск. В прямом эфире игру покажет Первый канал.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 1.73, успех сборной Финляндии идёт за 3.94. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.45.

Букмекеры считают, что матч Еврохоккейтура Россия — Финляндия 19 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.54, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.32. Гол в первые 10 минут идёт за 1.77, вероятность серии буллитов оценена в 8.40.

Итоговая победа сборной России доступна за 1.45, победа Финляндии с учётом овертайма и буллитов — за 2.75.

Прогноз на матч Россия — Финляндия.

Ставка Павла Лысенкова на матч Россия — Финляндия.

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