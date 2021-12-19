Россия — Финляндия: прогноз Владимира Вуйтека на матч Кубка Первого канала

Самый успешный иностранный тренер в российском хоккее Владимир Вуйтек дал свой прогноз на заключительный матч второго этапа Евротура Россия — Финляндия.

Ставка: сборная Финляндии не проиграет в основное время за 1.93.

«Для России это четвёртый матч на этом турнире, накопилась определённая усталость у команды. В этом плане финны имеют преимущество, для них это третий матч на Кубке Первого канала, поэтому за счёт этого они способны как минимум не проиграть в основное время.



Я видел, как финны играли против Чехии, мне понравилось их командное движение. В том матче ни у одной команды не было преимущества, инициатива переходила от одной команды к другой, но в целом Финляндия показала хороший хоккей. В прошлом матче финны обыграли канадцев и продолжают претендовать на победу в этом турнире. Финны традиционно сыграли строго и надёжно в обороне, против них очень тяжело создавать опасные моменты, и такая игра приносит им результат.



России будет тяжело взламывать оборону соперника, поэтому не жду большого количества шайб в её исполнении. Думаю, команды сыграют вничью 2:2. Поставлю на то, что Финляндия не проиграет в основное время».