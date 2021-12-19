Россия — Финляндия: прогноз Владимира Вуйтека на матч Кубка Первого канала

Самый успешный иностранный тренер в российском хоккее Владимир Вуйтек дал свой прогноз на заключительный матч второго этапа Евротура Россия — Финляндия.
Ставка: сборная Финляндии не проиграет в основное время за 1.93.
«Для России это четвёртый матч на этом турнире, накопилась определённая усталость у команды. В этом плане финны имеют преимущество, для них это третий матч на Кубке Первого канала, поэтому за счёт этого они способны как минимум не проиграть в основное время.
Я видел, как финны играли против Чехии, мне понравилось их командное движение. В том матче ни у одной команды не было преимущества, инициатива переходила от одной команды к другой, но в целом Финляндия показала хороший хоккей. В прошлом матче финны обыграли канадцев и продолжают претендовать на победу в этом турнире. Финны традиционно сыграли строго и надёжно в обороне, против них очень тяжело создавать опасные моменты, и такая игра приносит им результат.
России будет тяжело взламывать оборону соперника, поэтому не жду большого количества шайб в её исполнении. Думаю, команды сыграют вничью 2:2. Поставлю на то, что Финляндия не проиграет в основное время».
- 19 декабря 2021
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 18 декабря 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:20
-
15:50
-
15:00
-
14:30
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:00
-
08:00
- 17 декабря 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:07
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00